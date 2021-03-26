***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.03.2021 14:47
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin 22.01.2021 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-3762 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı, Onaylı İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920943
BIST
14:381.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -23,63
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.369
14:388,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0949
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:389,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1286
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:38446,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,03
|Açılış
|: 446,50
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:38
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.280.976
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,94
|208.217.683
|% 9,34
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,46
|4.387.466
|% -8,51
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|AVOD
|9,49
|658.657.571
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|638.380.253
|% 0,97
|
|VESTL
|37,06
|622.580.391
|% -0,11
|
|BJKAS
|6,93
|528.689.380
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.825.905.656
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,84
|479.001.324
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,19
|149.850.500
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.779.300
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|173.439.342
|% -0,53
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0268
|8,0344
|% 1,20
|
|Euro
|9,4708
|9,4842
|% 1,37
|
|Sterlin
|11,0648
|11,1203
|% 1,86
|
|Frank
|8,5263
|8,5776
|% 1,44
|
|Riyal
|2,1426
|2,1533
|% 1,58
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-1,39
|
|Altın Gr.
|446
|446
|6,03
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.936
|3.012
|7,20
|
|Yarım
|1.419
|1.457
|3,48
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,10
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|1,13
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Seans Raporu
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