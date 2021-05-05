***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey Portföy İkinci Değişken Fon'un izahnamesinde değişiklik yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Kurul'un 27.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-5563 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Onay yazısı bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934642BIST