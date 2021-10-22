***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.10.2021 16:18
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04-11963 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği'ne onay verilmiştir. Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971980
BIST
17:351.479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 23,96
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:359,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1162
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:3511,2020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1222
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:35558,80
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 13,58
|Açılış
|: 558,80
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MRSHL
|258,60
|16.433.738
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.507.541
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|62.121.727
|% 9,97
|
|MERIT
|23,86
|36.217.557
|% -9,55
|
|FADE
|8,04
|253.428.972
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,27
|5.260.225
|% -5,58
|
|GARAN
|9,13
|2.822.498.855
|% 1,56
|
|TUPRS
|139,90
|1.032.716.103
|% 2,64
|
|SISE
|8,55
|1.021.755.907
|% 2,27
|
|THYAO
|14,10
|1.020.032.404
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,58
|910.156.730
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|910.156.730
|% 3,61
|
|GARAN
|9,13
|2.822.498.855
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,95
|351.928.650
|% 0,52
|
|SISE
|8,55
|1.021.755.907
|% 2,27
|
|AKBNK
|5,46
|649.298.642
|% 2,63
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6133
|9,6163
|% 1,22
|
|Euro
|11,1947
|11,2020
|% 1,10
|
|Sterlin
|13,1955
|13,2617
|% 0,89
|
|Frank
|10,4480
|10,5110
|% 1,28
|
|Riyal
|2,5529
|2,5657
|% 0,98
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|27,20
|
|Altın Gr.
|559
|559
|14,11
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,26
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,42
|
Seans Raporu
17:35
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17:45TEKTU
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 401, 896 adet işlem
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17:42XU100
Endeks 1, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 19, 236.00 milyon TL de
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17:42KCHOL
Yüzde 5.27 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 075, 480 adet işlem
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17:41KCHOL
Yüzde 5.37 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 034, 987 adet işlem
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17:40AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 756 adet işlem