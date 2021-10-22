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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.10.2021 16:18



***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11894 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı ve Onaylı İçtüzük ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971981


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Tam 3.656 3.748 108,02  
Yarım 1.767 1.813 52,25  
Çeyrek 886 907 26,13  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 0,27  
Gümüş Gr. 7,55 7,56 0,17  
B. Petrol 85,31 85,31 0,70  
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