***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.10.2021 16:18
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11894 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı ve Onaylı İçtüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971981
BIST
16:081.472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,29
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.473
En Düşük
1.454
16:089,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0944
|Açılış
|: 9,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
16:0811,1720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0922
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
16:08557,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 12,29
|Açılış
|: 557,51
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
558,03
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler16:08
|DOBUR
|41,14
|8.794.001
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|47.522.776
|% 9,97
|
|ERBOS
|94,35
|87.692.940
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|22.165.581
|% 9,83
|
|MERIT
|24,10
|31.861.769
|% -8,64
|
|FADE
|7,98
|215.859.044
|% -7,21
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,15
|526.172.107
|% -5,73
|
|GARAN
|9,04
|1.597.495.157
|% 0,56
|
|SISE
|8,55
|840.333.075
|% 2,27
|
|TUPRS
|139,50
|818.244.407
|% 2,35
|
|THYAO
|14,07
|794.526.682
|% 0,72
|
|KRDMD
|7,47
|734.487.056
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,53
|499.288.600
|% 1,61
|
|GARAN
|9,04
|1.597.495.157
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,94
|249.038.409
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|264.774.391
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,47
|734.487.056
|% 3,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5914
|9,5945
|% 0,99
|
|Euro
|11,1640
|11,1720
|% 0,83
|
|Sterlin
|13,1908
|13,2570
|% 0,86
|
|Frank
|10,4309
|10,4937
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5510
|2,5638
|% 0,91
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|21,88
|
|Altın Gr.
|557
|558
|12,33
|
|Cumhuriyet
|3.672
|3.728
|104,00
|
|Tam
|3.656
|3.748
|108,02
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|52,25
|
|Çeyrek
|886
|907
|26,13
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,17
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,70
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 67 artarak (% 1.07 ) 1, 295
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, YEOTK, DOBUR, ERBOS, COSMO
-
16:22
KARTN, AKFGY, NUHCM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
KSTUR, CASA, NTHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22TSPOR
Yüzde 4.86 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 306, 236 adet işlem