***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11894 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı ve Onaylı İçtüzük ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971981BIST