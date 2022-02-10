***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Kuruluş OnayıŞirketimizin 26.11.2021 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-16783 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci 'nun kuruluşuna onay verilmiştir. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları FonuSermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı, Onaylı İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000833BIST