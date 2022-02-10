***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2022 14:01
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Kuruluş Onayı
Şirketimizin 26.11.2021 tarihinde yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-16783 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci 'nun kuruluşuna onay verilmiştir. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kuruluş Onay Yazısı, Onaylı İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000833
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0379
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,4616
18:0515,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0349
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5443
En Düşük
15,4233
18:05793,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -4,71
|Açılış
|: 793,27
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
791,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4872
|13,5199
|% -0,16
|
|Euro
|15,4477
|15,5171
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,2575
|18,3491
|% -0,09
|
|Frank
|14,5178
|14,6052
|% -0,51
|
|Riyal
|3,5860
|3,6040
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,12
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD