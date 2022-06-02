***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2022 12:05
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2022 tarih ve E-12233903-305.04-21978 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği'ne onay verilmiştir. Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034190
BIST
11:522.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,49
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:5216,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0794
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4716
En Düşük
16,3796
11:5217,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1927
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
11:52979,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,57
|Açılış
|: 979,79
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:52
|YUNSA
|31,24
|25.602.985
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.233.004
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|16.094.393
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.604.776
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.317.567
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,95
|166.663.869
|% -7,79
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,65
|8.917.923
|% -5,36
|
|IHLGM
|0,75
|18.404.403
|% -3,85
|
|THYAO
|49,92
|1.814.005.158
|% 1,34
|
|SASA
|38,02
|726.587.079
|% 0,80
|
|PETKM
|10,30
|610.924.478
|% 2,08
|
|KRDMD
|15,04
|511.120.379
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,06
|510.309.475
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,85
|260.409.962
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|110.280.360
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,79
|409.894.861
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,87
|237.303.152
|% -0,10
|
|TSKB
|2,26
|134.892.507
|% -1,74
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4594
|16,4716
|% 0,48
|
|Euro
|17,6375
|17,6887
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,5897
|20,6929
|% 0,91
|
|Frank
|17,0774
|17,1803
|% 0,75
|
|Riyal
|4,3773
|4,3992
|% 0,45
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|6,11
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,74
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,66
|
Seans Raporu
11:52
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-
12:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 58 artarak (% 0.09 ) 2, 857
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12:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
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12:07XU100
Endeks 2, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 13, 431.00 milyon TL de
-
12:07TIRE
Yüzde 5.73 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 925 adet işlem
-
12:06YYLGD
Yüzde 4.77 oranında artışla 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 636, 447 adet işlem