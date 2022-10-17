***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2022 tarih ve E-12233903-305.04-27046 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu İzahname Değişikliği'ne onay verilmiştir. Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072421BIST