***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2022 09:59
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.10.2022 tarih ve E-12233903-305.04-27046 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu İzahname Değişikliği'ne onay verilmiştir. Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072421
BIST
12:553.807
En Yüksek
|Değişim
|: 4,95%
|| 179,67
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.816
En Düşük
3.641
12:5518,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
12:5518,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1088
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1734
En Düşük
18,0503
12:55990,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,29
|Açılış
|: 990,26
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
991,02
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler12:55
|AKBNK
|14,85
|1.440.282.041
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|83.119.689
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.700.496
|% 10,00
|
|YKBNK
|9,71
|2.554.862.160
|% 9,97
|
|VKING
|7,39
|3.136.092
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,64
|42.389.677
|% -7,39
|
|MEGAP
|4,64
|42.389.677
|% -7,39
|
|SEKFK
|9,86
|8.613.015
|% -4,18
|
|ALMAD
|4,60
|37.081.336
|% -4,17
|
|GSRAY
|5,27
|102.642.845
|% -4,01
|
|THYAO
|98,00
|5.100.666.682
|% 8,89
|
|YKBNK
|9,71
|2.554.862.160
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.409.227.129
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,43
|2.236.297.966
|% 4,98
|
|SISE
|31,02
|2.033.972.353
|% 6,02
|
|EKGYO
|4,43
|2.236.297.966
|% 4,98
|
|YKBNK
|9,71
|2.554.862.160
|% 9,97
|
|ISCTR
|9,39
|2.409.227.129
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,84
|402.607.988
|% 6,98
|
|HALKB
|7,92
|1.335.154.899
|% 9,54
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5887
|% 0,11
|
|Euro
|18,1437
|18,1734
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,9011
|21,0060
|% 1,00
|
|Frank
|18,4696
|18,5809
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,10
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|14,93
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.760
|43,00
|
|Tam
|6.690
|6.745
|-45,00
|
|Yarım
|3.260
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,67
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,20
|
|B. Petrol
|91,98
|91,98
|0,35
|