***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2022 09:48
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28865 sayılı yazısı ile uygun görülerek ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu İzahname Değişikliği'ne onay verilmiştir. Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081520
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:0518,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6485
En Düşük
18,5797
18:0519,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,1434
En Düşük
19,0421
18:051.042,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.042,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,34
|244.982.164
|% 0,00
|
|ACSEL
|71,10
|40.216.311
|% 0,00
|
|ADEL
|63,50
|6.942.215
|% 0,00
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 0,00
|
|AGESA
|39,26
|204.829.504
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,34
|244.982.164
|% 0,00
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,00
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6203
|18,6271
|% 0,03
|
|Euro
|19,0823
|19,1009
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,9836
|22,0938
|% 0,19
|
|Frank
|19,3777
|19,4945
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9411
|4,9659
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,35
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|1,62
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.975
|7.073
|1,00
|
|Yarım
|3.393
|3.458
|1,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.728
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,11
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de