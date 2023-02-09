***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 08.02.2023 tarih ve E-12233903-225.99-32899 sayılı yazısı kapsamında, kurucusu olduğumuz fonun birim pay değeri hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri durdurulmuştur. Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111897BIST