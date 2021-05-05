***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.05.2021 14:32
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934643
BIST
15:481.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:488,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:4810,0207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:48476,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,93
|Açılış
|: 476,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:46
|MTRKS
|42,24
|111.993.062
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.894.675
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|RHEAG
|2,42
|2.039.051
|% 8,04
|
|VAKFN
|19,17
|44.497.308
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.374.629
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.520.485
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,84
|643.423.522
|% -0,58
|
|EREGL
|19,22
|632.099.734
|% -2,19
|
|KOZAL
|116,90
|612.292.093
|% 1,65
|
|GARAN
|7,23
|543.281.340
|% -0,55
|
|THYAO
|12,60
|540.020.201
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,81
|186.494.445
|% 0,09
|
|PETKM
|6,84
|643.423.522
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,08
|156.784.573
|% -0,48
|
|GARAN
|7,23
|543.281.340
|% -0,55
|
|DOHOL
|2,98
|182.328.591
|% -0,33
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3417
|8,3456
|% 0,25
|
|Euro
|10,0168
|10,0229
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,5651
|11,6231
|% 0,37
|
|Frank
|9,0912
|9,1459
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2177
|2,2289
|% 0,24
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|-0,05
|