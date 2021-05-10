***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİİlgili Yatırım Fonu'nun izahnamesinde iletişim bilgisi (telefon numarası) ve denetim firması değişikliği gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935684BIST