***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2021 15:34
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
İlgili Yatırım Fonu'nun izahnamesinde iletişim bilgisi (telefon numarası) ve denetim firması değişikliği gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935685
BIST
16:521.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,51
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:528,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:5210,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:52489,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,23
|Açılış
|: 489,11
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:52
|INVEO
|132,00
|106.584.189
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.341.921
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.186
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.655.479
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.047.391
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,15
|60.003.621
|% -6,25
|
|PEKGY
|1,30
|54.122.620
|% -5,80
|
|GARAN
|7,76
|1.233.314.155
|% 0,52
|
|PETKM
|6,62
|982.122.160
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|828.023.278
|% 1,69
|
|KOZAL
|130,30
|768.461.048
|% 0,85
|
|KRDMD
|8,64
|742.633.719
|% 1,89
|
|YKBNK
|2,14
|405.750.573
|% 0,47
|
|GARAN
|7,76
|1.233.314.155
|% 0,52
|
|PETKM
|6,62
|982.122.160
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,87
|228.377.797
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,07
|281.702.618
|% 2,68
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2573
|% 0,28
|
|Euro
|10,0220
|10,0506
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,6213
|11,6796
|% 1,22
|
|Frank
|9,1350
|9,1900
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,26
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|8,80
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,22
|68,22
|-0,06
|