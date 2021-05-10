***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.05.2021 15:34
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
İlgili Yatırım Fonu'nun izahnamesinde iletişim bilgisi (telefon numarası) ve denetim firması değişikliği gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935689
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|DOCO
|800,80
|127.444.903
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.584.189
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
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|ISKPL
|33,56
|19.338.565
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
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|
|VAKFN
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|
|EKIZ
|7,70
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|% -7,78
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|BRKO
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|PETKM
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|THYAO
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|KOZAL
|130,20
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|KRDMD
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|740.835.994
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|YKBNK
|2,14
|404.286.658
|% 0,47
|
|GARAN
|7,76
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|
|PETKM
|6,63
|981.814.749
|% 1,53
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|EKGYO
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|228.172.540
|% 1,63
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|DOHOL
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|% 2,68
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|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Frank
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|Alış
|Satış
|%
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|1.840
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|489
|4,29
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|3.159
|45,00
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|Tam
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|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
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|11,69
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|Gümüş.Ons
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|27,62
|0,15
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|0,09
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|68,63
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