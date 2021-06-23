***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 13:58
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943740
BIST
14:181.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
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1.420
En Düşük
1.404
14:188,6346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,6768
En Düşük
8,5973
14:1810,3176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0165
|Açılış
|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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10,3534
En Düşük
10,2595
14:18494,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,17
|Açılış
|: 494,61
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:17
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.835.892
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.358.010
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.727.095
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.607.114
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,29
|71.941.507
|% -6,37
|
|ESCOM
|5,83
|35.218.364
|% -5,97
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,64
|642.481.858
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,11
|625.527.675
|% -1,86
|
|GARAN
|8,23
|572.463.414
|% -1,08
|
|HALKB
|5,29
|554.501.630
|% 0,38
|
|KOZAL
|122,30
|455.997.525
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,11
|625.527.675
|% -1,86
|
|HALKB
|5,29
|554.501.630
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,18
|202.318.499
|% -0,91
|
|GARAN
|8,23
|572.463.414
|% -1,08
|
|VAKBN
|3,64
|168.652.026
|% -0,27
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6353
|8,6380
|% -0,14
|
|Euro
|10,3128
|10,3200
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0093
|12,0695
|% -0,17
|
|Frank
|9,3598
|9,4162
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% -0,25
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,05
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-14,40
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,97
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,02
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,61
|