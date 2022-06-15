***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.06.2022 14:26
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037419
BIST
16:052.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:0517,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0338
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:0518,0230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:051.018,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.018,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:05
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.822.942
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.797.003
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.751.912
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,50
|2.882.641.888
|% 1,37
|
|EREGL
|29,88
|2.023.938.288
|% -1,78
|
|SASA
|45,26
|1.508.149.374
|% 1,57
|
|SISE
|21,60
|1.481.692.038
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,60
|817.616.710
|% 2,02
|
|MARTI
|1,52
|346.390.210
|% 8,57
|
|TSKB
|2,10
|385.204.420
|% -4,55
|
|YKBNK
|4,69
|624.497.819
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,76
|561.309.252
|% -0,83
|
|AKBNK
|8,60
|817.616.710
|% 2,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2910
|17,2984
|% 0,20
|
|Euro
|18,0047
|18,0230
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,7996
|20,9039
|% 0,69
|
|Frank
|17,2146
|17,3183
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5959
|4,6190
|% 0,15
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|22,49
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|15,68
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|67,00
|
|Tam
|6.763
|6.867
|79,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|38,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,36
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,10
|