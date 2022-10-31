***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.10.2022 12:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU İZAHNAME TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075238
BIST
17:133.977
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 97,66
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.977
En Düşük
3.881
17:1318,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
17:1318,4431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0935
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4084
17:13980,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,90
|Açılış
|: 980,82
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AKCNS
|44,00
|104.545.332
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|199.516.041
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|31.594.942
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.493.984
|% 9,99
|
|AGYO
|5,50
|58.258.979
|% -9,98
|
|MZHLD
|125,80
|34.010.567
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|63.849.557
|% -9,95
|
|METRO
|1,52
|133.311.092
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|100,20
|5.177.176.572
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,74
|2.809.912.267
|% 0,41
|
|SASA
|120,20
|2.653.183.221
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,12
|2.070.653.353
|% 2,70
|
|SISE
|33,20
|2.019.962.594
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,45
|1.311.356.998
|% 0,68
|
|YKBNK
|9,12
|2.070.653.353
|% 2,70
|
|ISCTR
|9,23
|1.772.563.688
|% 1,99
|
|AKBNK
|14,74
|2.809.912.267
|% 0,41
|
|SKBNK
|2,06
|391.832.716
|% 0,49
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6095
|% 0,16
|
|Euro
|18,4134
|18,4273
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,3084
|21,4153
|% -0,97
|
|Frank
|18,4989
|18,6104
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,20
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,61
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.660
|-6,00
|
|Tam
|6.599
|6.655
|-81,00
|
|Yarım
|3.215
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-0,74
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 111, 45 artarak (% 2.65 ) 4, 324
-
17:24OSTIM
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 545, 610 adet işlem
-
17:23DNISI
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 582, 179 adet işlem
-
17:22GLYHO
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 888, 222 adet işlem
-
17:21AVHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 688 adet işlem