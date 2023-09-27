***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.09.2023 16:26
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş olarak kurucusu olduğumuz yatırım fonlarına ait izahname değişikliği.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197646
BIST
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18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0660
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,7762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0264
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.652,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.653,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.653,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.158.011
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.548.815
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.424.516
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.565.978
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.118.908.838
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.204.194
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.258.370
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.500.243
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3038
|27,3092
|% 0,24
|
|Euro
|28,7535
|28,7646
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,0501
|33,2158
|% 0,20
|
|Frank
|29,6024
|29,7807
|% 0,01
|
|Riyal
|7,2586
|7,2950
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,45
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|11.025
|11.124
|-34,00
|
|Yarım
|5.529
|5.585
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,91
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
-
17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
-
17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem