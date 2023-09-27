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***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

27.09.2023 16:26
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş olarak kurucusu olduğumuz yatırım fonlarına ait izahname değişikliği.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197651


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 130,90 985.919.292 % 10,00  
TETMT 2.854,30 123.502.443 % 10,00  
REEDR 14,96 1.114.660.019 % 10,00  
YEOTK 286,00 1.177.158.011 % 10,00  
SELVA 18,70 24.997.150 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,3030 27,3098 % 0,24  
Euro 28,7520 28,7652 % -0,13  
Sterlin 33,0395 33,2052 % 0,17  
Frank 29,5898 29,7681 % -0,04  
Riyal 7,2583 7,2947 % 0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 -17,35  
Altın Gr. 1.654 1.654 -8,90  
Cumhuriyet 11.270 11.440 -69,00  
Tam 11.017 11.117 -41,00  
Yarım 5.526 5.581 -21,00  
Çeyrek 2.754 2.791 -10,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,69 -0,18  
Gümüş Gr. 19,84 19,87 -0,14  
B. Petrol 94,06 94,06 1,63  
Seans Raporu 18:05
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