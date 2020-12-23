***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.12.2020 10:34
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırım Fonu İzahname'miz ektedir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894382
BIST
11:511.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:517,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:519,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:51458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:50
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.374.400
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.425.394
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.345.278
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,10
|560.068.403
|% 0,60
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|OYAKC
|8,72
|375.126.261
|% 2,71
|
|SISE
|7,20
|364.454.877
|% 0,98
|
|ALARK
|7,73
|315.000.160
|% 3,34
|
|TSKB
|1,91
|520.350.459
|% 3,24
|
|SKBNK
|1,46
|244.748.674
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|309.080.534
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,91
|127.977.717
|% 7,30
|
|ISGYO
|2,48
|158.092.293
|% 3,33
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6370
|7,6413
|% -0,24
|
|Euro
|9,3231
|9,3264
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2211
|10,2724
|% 0,21
|
|Frank
|8,5544
|8,6059
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0294
|2,0395
|% -0,27
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|8,07
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,07
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,04
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04INVEO
Yüzde 7.76 oranında artışla 46.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 723 adet işlem
-
12:03CRFSA
Yüzde 8.94 oranında artışla 85.90 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 844 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 69 artarak (% 0.95 ) 1, 568
-
12:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, SKBNK, TRKCM
-
12:01XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 9, 222.00 milyon TL de