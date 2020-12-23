***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.12.2020 10:34
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırım Fonu İzahname'miz ektedir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894386
BIST
11:511.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:517,6411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:519,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:51458,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 458,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:49
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.374.400
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.425.394
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.280.753
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|GARAN
|10,09
|556.246.896
|% 0,50
|
|TSKB
|1,90
|483.506.462
|% 2,70
|
|OYAKC
|8,73
|372.278.595
|% 2,83
|
|SISE
|7,20
|358.855.163
|% 0,98
|
|ALARK
|7,74
|312.948.389
|% 3,48
|
|TSKB
|1,90
|483.506.462
|% 2,70
|
|SKBNK
|1,46
|243.686.566
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|308.269.158
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,90
|123.749.254
|% 6,74
|
|ISGYO
|2,47
|153.292.761
|% 2,92
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6383
|7,6409
|% -0,24
|
|Euro
|9,3210
|9,3254
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2216
|10,2728
|% 0,21
|
|Frank
|8,5564
|8,6079
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0301
|2,0403
|% -0,23
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|6,98
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|49,90
|49,90
|-0,18
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04INVEO
Yüzde 7.76 oranında artışla 46.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 723 adet işlem
-
12:03CRFSA
Yüzde 8.94 oranında artışla 85.90 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 844 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 69 artarak (% 0.95 ) 1, 568
-
12:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, SKBNK, TRKCM
-
12:01XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 9, 222.00 milyon TL de