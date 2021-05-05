***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.05.2021 14:32
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON İZAHNAMESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934640
BIST
15:471.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:478,3450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:4710,0222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0114
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:47476,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,00
|Açılış
|: 476,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MTRKS
|42,24
|112.004.340
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.894.675
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|TSGYO
|4,37
|11.461.169
|% 8,17
|
|VAKFN
|19,17
|44.571.630
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.385.500
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.540.823
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,83
|643.989.843
|% -0,73
|
|EREGL
|19,22
|633.628.488
|% -2,19
|
|KOZAL
|116,90
|613.401.515
|% 1,65
|
|GARAN
|7,23
|547.595.785
|% -0,55
|
|THYAO
|12,60
|540.711.638
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,81
|186.546.356
|% 0,09
|
|PETKM
|6,83
|643.989.843
|% -0,73
|
|GARAN
|7,23
|547.595.785
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|156.896.854
|% -0,48
|
|DOHOL
|2,98
|182.468.049
|% -0,33
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3421
|8,3450
|% 0,25
|
|Euro
|10,0166
|10,0222
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5678
|11,6258
|% 0,39
|
|Frank
|9,0950
|9,1498
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2182
|2,2293
|% 0,26
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,61
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,89
|