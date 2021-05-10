***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.05.2021 15:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON İZAHNAMESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935696
BIST
16:541.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,03
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
16:548,2595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0255
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
16:5410,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
16:54488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler16:54
|INVEO
|132,00
|106.584.189
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|ISKPL
|33,56
|19.341.921
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,25
|7.543.186
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.647.538
|% 9,94
|
|VAKFN
|13,99
|4.033.457
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|AYEN
|6,14
|59.864.149
|% -6,40
|
|DEVA
|29,70
|108.092.539
|% -5,71
|
|GARAN
|7,76
|1.232.862.869
|% 0,52
|
|PETKM
|6,62
|982.103.421
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|827.706.085
|% 1,69
|
|KOZAL
|130,20
|767.752.056
|% 0,77
|
|KRDMD
|8,63
|742.481.285
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,14
|405.619.646
|% 0,47
|
|GARAN
|7,76
|1.232.862.869
|% 0,52
|
|PETKM
|6,62
|982.103.421
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,88
|228.255.224
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,08
|281.590.293
|% 3,01
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2554
|8,2561
|% 0,27
|
|Euro
|10,0469
|10,0516
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,6231
|11,6814
|% 1,24
|
|Frank
|9,1366
|9,1917
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1949
|2,2059
|% 0,27
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|7,77
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,03
|