***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.10.2022 12:48
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU İZAHNAMESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075241
BIST
15:403.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 64,39
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:4018,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:4018,4603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0763
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4516
15:40979,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,42
|Açılış
|: 979,30
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|AKCNS
|44,00
|104.000.612
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.164.031
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.915.827
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.319.749
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,50
|42.369.160
|% -8,60
|
|MZHLD
|128,30
|25.968.004
|% -8,16
|
|METRO
|1,52
|119.228.470
|% -7,88
|
|ATLAS
|1,89
|17.532.067
|% -7,80
|
|THYAO
|99,00
|4.181.534.969
|% 2,11
|
|SASA
|119,30
|2.091.124.310
|% 9,15
|
|AKBNK
|14,42
|1.964.947.425
|% -1,77
|
|SISE
|32,88
|1.632.319.948
|% 1,04
|
|YKBNK
|8,98
|1.560.386.149
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,41
|962.840.520
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,98
|1.560.386.149
|% 1,13
|
|ISCTR
|9,05
|1.319.997.348
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,42
|1.964.947.425
|% -1,77
|
|SKBNK
|2,04
|276.751.124
|% -0,49
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6151
|18,6191
|% 0,21
|
|Euro
|18,4550
|18,4603
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,3972
|21,5046
|% -0,55
|
|Frank
|18,5315
|18,6431
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-8,55
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.674
|8,00
|
|Tam
|6.601
|6.655
|-81,00
|
|Yarım
|3.216
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-1,57
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 82 artarak (% 1.56 ) 4, 278
-
15:55DNISI
Yüzde 9.83 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 024 adet işlem
-
15:54KTSKR
Yüzde 6.31 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 065 adet işlem
-
15:51SMRTG
Yüzde 9.98 oranında artışla 85.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 234, 650 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 3, 939 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 42, 682.00 milyon TL de