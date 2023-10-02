***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş olarak kurucusu olduğumuz yatırım fonlarına ait izahname değişikliği.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198688BIST