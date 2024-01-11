***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
11.01.2024 16:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) Fon portföyünde 09.01.2024 tarihinde Takasbank Para Piyasası'nda %42 faiz ile 2.000.000 TL ve %42.50 faizle 3.000.000 TL gecelik borçlanma işlemi gerçekleştirilmiştir.
10.01.2024 tarihinde borçlanma işleminin vade sonunda 5.794,52 TL faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. maddesi 1. fıkrası kapsamında yapılmaktadır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 2.000.000 TL % 42 09/01/2024 10/01/2024 -
Takasbank 3.000.000 TL % 42,5 09/01/2024 10/01/2024 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238501
BIST