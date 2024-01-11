***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu'nun (ICE) Fon portföyünde 09.01.2024 tarihinde Takasbank Para Piyasası'nda %42 faiz ile 2.000.000 TL ve %42.50 faizle 3.000.000 TL gecelik borçlanma işlemi gerçekleştirilmiştir.10.01.2024 tarihinde borçlanma işleminin vade sonunda 5.794,52 TL faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. maddesi 1. fıkrası kapsamında yapılmaktadır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiTakasbank 2.000.000 TL % 42 09/01/2024 10/01/2024 -Takasbank 3.000.000 TL % 42,5 09/01/2024 10/01/2024 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238501BIST