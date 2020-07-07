***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2020 20:35
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020/1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856295
BIST
12:05119.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 486,20
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
12:056,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8669
En Düşük
6,8525
12:057,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
12:05397,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,39
|Açılış
|: 397,36
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,54
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|27.798.576
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|1.988.187
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.770.275
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|41.415.246
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|9.187.303
|% 9,83
|
|SNPAM
|9,90
|3.768.548
|% -7,39
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,97
|61.964.887
|% -5,88
|
|SONME
|8,79
|9.345.435
|% -4,97
|
|AYEN
|6,96
|18.102.191
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,27
|1.107.078.613
|% 1,34
|
|SISE
|6,59
|952.184.823
|% 1,54
|
|PETKM
|4,39
|642.281.384
|% -0,68
|
|TRKCM
|4,44
|630.991.644
|% 5,21
|
|GARAN
|8,24
|522.230.151
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.107.078.613
|% 1,34
|
|SISE
|6,59
|952.184.823
|% 1,54
|
|PETKM
|4,39
|642.281.384
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,93
|279.273.965
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,44
|630.991.644
|% 5,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5794
|8,6224
|% 0,01
|
|Frank
|7,2642
|7,3079
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,12
|
|Altın Gr.
|397
|397
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.573
|2.592
|8,20
|
|Tam
|2.648
|2.660
|8,50
|
|Yarım
|1.286
|1.301
|4,10
|
|Çeyrek
|643
|651
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,06
|4,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,01
|
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