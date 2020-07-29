***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 18:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2020/1. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863542
BIST
17:481.133
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -20,16
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:486,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:488,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1109
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2464
En Düşük
8,1145
17:48438,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,54
|Açılış
|: 438,41
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|46.446.595
|% 10,00
|
|RTALB
|35,20
|70.789.679
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.838.206
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.035.222
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.570.003
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.290.667
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|NUGYO
|7,46
|67.625.309
|% -9,25
|
|ASELS
|35,34
|2.187.865.480
|% -3,12
|
|GUSGR
|6,42
|1.944.276.014
|% 7,72
|
|GARAN
|7,12
|1.421.239.910
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,20
|1.233.996.495
|% -0,90
|
|KRDMD
|3,00
|798.119.628
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,20
|1.233.996.495
|% -0,90
|
|GUSGR
|6,42
|1.944.276.014
|% 7,72
|
|IHLAS
|0,90
|243.473.896
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|798.119.628
|% -0,99
|
|TSKB
|1,14
|301.582.567
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0178
|9,0630
|% 0,91
|
|Frank
|7,5919
|7,6376
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-6,04
|
|Altın Gr.
|436
|437
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.866
|2.903
|7,30
|
|Tam
|2.952
|2.994
|16,40
|
|Yarım
|1.433
|1.457
|3,70
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,38
|5,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|
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