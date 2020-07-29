***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 18:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020/1. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863543
BIST
17:471.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -20,37
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:476,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:478,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1015
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2370
En Düşük
8,1145
17:47438,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,31
|Açılış
|: 438,18
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|70.648.844
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.035.222
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.570.003
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|46.080.570
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.838.158
|% 10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.079.802
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|AKMGY
|38,78
|17.594.109
|% -9,86
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|ASELS
|35,38
|2.180.299.032
|% -3,02
|
|GUSGR
|6,42
|1.894.432.979
|% 7,72
|
|GARAN
|7,11
|1.406.987.364
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.381.618
|% -1,80
|
|KRDMD
|3,00
|797.867.027
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.381.618
|% -1,80
|
|GUSGR
|6,42
|1.894.432.979
|% 7,72
|
|IHLAS
|0,89
|243.395.616
|% -1,11
|
|KRDMD
|3,00
|797.867.027
|% -0,99
|
|TSKB
|1,14
|301.427.304
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0192
|9,0644
|% 0,92
|
|Frank
|7,5913
|7,6370
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8526
|1,8619
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-3,14
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.908
|12,20
|
|Tam
|2.955
|2.997
|19,20
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|5,00
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|0,40
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