***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 18:00
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2020/1. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863546
BIST
17:471.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -20,51
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:476,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:478,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1015
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2370
En Düşük
8,1145
17:47438,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,31
|Açılış
|: 438,18
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|70.600.232
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.528.610
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|45.829.495
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.676.828
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.917.308
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|17.351.517
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.031.904
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|ASELS
|35,30
|2.172.256.260
|% -3,23
|
|GUSGR
|6,40
|1.855.516.568
|% 7,38
|
|GARAN
|7,12
|1.403.519.805
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.224.043
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,99
|792.893.164
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.224.043
|% -1,80
|
|GUSGR
|6,40
|1.855.516.568
|% 7,38
|
|IHLAS
|0,89
|243.321.711
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,99
|792.893.164
|% -1,32
|
|TSKB
|1,13
|301.370.051
|% -3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0262
|9,0715
|% 1,00
|
|Frank
|7,5946
|7,6403
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-3,41
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.915
|19,60
|
|Tam
|2.962
|3.005
|26,80
|
|Yarım
|1.438
|1.462
|8,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,04
|44,04
|0,43
|
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