***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 18:02
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 / 2. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906280
BIST
17:591.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -25,15
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
17:597,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0391
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:598,8665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:59438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,66
|Açılış
|: 438,56
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|15,40
|336.235.735
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.009.533
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.250.836
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.441.507
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.815.492
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.277.334
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.828.966
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,46
|233.244.860
|% -8,84
|
|BEYAZ
|16,17
|226.700.609
|% -8,44
|
|GUBRF
|72,85
|2.300.448.908
|% 5,43
|
|GARAN
|9,31
|2.152.379.113
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,42
|1.686.989.120
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,91
|1.504.824.698
|% 5,11
|
|KOZAL
|115,70
|1.476.800.312
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,42
|1.686.989.120
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,91
|1.504.824.698
|% 5,11
|
|KARSN
|5,22
|1.407.290.878
|% 4,61
|
|TSKB
|1,82
|438.834.887
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|2.152.379.113
|% -0,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2921
|7,2951
|% -0,53
|
|Euro
|8,8587
|8,8665
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9951
|10,0452
|% -0,47
|
|Frank
|8,1879
|8,2372
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9413
|1,9511
|% -0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,04
|
|Altın Gr.
|436
|437
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem