***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 18:02
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2020 / 2. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906281
BIST
17:591.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -25,15
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
17:597,2960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:598,8649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0390
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:59438,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,71
|Açılış
|: 438,14
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|1.524,60
|22.009.533
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.413.048
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.785.744
|% 9,99
|
|ULUUN
|17,83
|207.073.707
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|668.320
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.171.097
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.818.880
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,42
|232.114.810
|% -8,97
|
|VAKFN
|8,35
|19.373.178
|% -8,64
|
|GUBRF
|72,80
|2.284.567.431
|% 5,35
|
|GARAN
|9,32
|2.139.967.424
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,42
|1.656.375.732
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,91
|1.500.792.713
|% 5,11
|
|KOZAL
|115,80
|1.468.348.442
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,42
|1.656.375.732
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,91
|1.500.792.713
|% 5,11
|
|KARSN
|5,21
|1.394.053.013
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|438.462.540
|% 0,00
|
|GARAN
|9,32
|2.139.967.424
|% -0,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2914
|7,2960
|% -0,52
|
|Euro
|8,8601
|8,8649
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,9969
|10,0470
|% -0,45
|
|Frank
|8,1900
|8,2393
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9414
|1,9511
|% -0,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,10
|
|Altın Gr.
|437
|437
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,12
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:59
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem