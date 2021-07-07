***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 / 1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947780
BIST
16:501.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:508,6982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:5010,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:50505,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,51
|Açılış
|: 505,46
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,64
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:50
|TUCLK
|14,17
|79.067.213
|% 9,93
|
|TUREX
|10,52
|19.832.073
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.208.946
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,89
|33.985.761
|% 9,61
|
|AGYO
|2,29
|31.124.191
|% 9,57
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.013.288.568
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,15
|635.998.965
|% 3,32
|
|THYAO
|13,90
|597.808.386
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,37
|561.425.870
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|501.134.660
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|501.134.660
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,24
|173.295.906
|% -6,77
|
|GARAN
|8,75
|1.013.288.568
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|561.425.870
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,15
|635.998.965
|% 3,32
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6972
|8,6982
|% 0,14
|
|Euro
|10,2681
|10,2734
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9847
|12,0448
|% 0,29
|
|Frank
|9,3730
|9,4295
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% 0,20
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,13
|
|Altın Gr.
|505
|506
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|4,32
|
|Yarım
|1.610
|1.651
|2,09
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,12
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:03BNTAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 263, 641 adet işlem
-
17:02KAPLM
Yüzde 4.33 oranında artışla 20.22 lira fiyatla işlem gören hissede 307, 834 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 67 artarak (% 0.72 ) 1, 499
-
17:00XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 8, 761.00 milyon TL de
-
17:00DAGHL
Yüzde 7.38 oranında artışla 17.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 146 adet işlem