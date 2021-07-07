***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2021 / 1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947782
BIST
16:391.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:398,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,6910
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:3910,2753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:39504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,89
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TUREX
|10,52
|19.820.238
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,09
|77.234.641
|% 9,31
|
|UFUK
|14,31
|35.957
|% 6,87
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|BASGZ
|13,04
|224.024.127
|% 5,16
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,25
|172.976.027
|% -6,02
|
|TACTR
|29,00
|342.697
|% -3,33
|
|EDATA
|7,23
|306.663.760
|% -0,41
|
|GWIND
|3,84
|259.361.502
|% 2,67
|
|BASGZ
|13,04
|224.024.127
|% 5,16
|
|PEKGY
|1,25
|172.976.027
|% -6,02
|
|BIOEN
|26,50
|131.380.875
|% 4,58
|
|PEKGY
|1,25
|172.976.027
|% -6,02
|
|GWIND
|3,84
|259.361.502
|% 2,67
|
|EDATA
|7,23
|306.663.760
|% -0,41
|
|ODAS
|1,95
|45.566.516
|% -1,02
|
|TURSG
|4,85
|106.354.990
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6966
|8,7010
|% 0,17
|
|Euro
|10,2688
|10,2753
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9836
|12,0437
|% 0,28
|
|Frank
|9,3678
|9,4242
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% 0,17
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,33
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|-4,00
|
|Tam
|3.323
|3.405
|-3,55
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-1,71
|
|Çeyrek
|805
|824
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,06
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|
Seans Raporu
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