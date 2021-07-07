***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
07.07.2021 16:51
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 / 1. Dönem Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947784
BIST
18:001.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:008,7031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0169
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
18:0010,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
18:00505,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,24
|Açılış
|: 505,18
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUREX
|10,52
|19.898.790
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.142.306
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.349.817
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.635.070
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,81
|68.800.922
|% 8,93
|
|TKURU
|215,20
|8.061.932
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,10
|1.491.738
|% -9,78
|
|DENGE
|2,15
|2.249.992
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|534.280
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,25
|183.832.104
|% -6,02
|
|GARAN
|8,70
|1.339.560.987
|% 1,05
|
|THYAO
|13,84
|774.155.709
|% -0,29
|
|KRDMD
|7,13
|720.540.629
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,37
|700.506.433
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|600.994.256
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|600.994.256
|% 2,70
|
|GARAN
|8,70
|1.339.560.987
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,25
|183.832.104
|% -6,02
|
|AKBNK
|5,37
|700.506.433
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|720.540.629
|% 3,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6996
|8,7031
|% 0,19
|
|Euro
|10,2624
|10,2733
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9481
|12,0080
|% -0,02
|
|Frank
|9,3637
|9,4202
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,14
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,42
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|73,29
|73,29
|-1,24
|