***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2022 / 1. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049365
BIST
17:312.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 46,51
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.592
En Düşük
2.539
17:3117,9208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:3118,2622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0142
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:311.012,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.012,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:31
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.230.390
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.127.893
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.863.866
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.539.756
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.878.233
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|SNGYO
|5,99
|92.077.249
|% -8,83
|
|THYAO
|50,40
|2.658.038.616
|% 1,41
|
|SASA
|44,44
|1.710.113.555
|% 6,42
|
|SISE
|21,84
|1.529.204.636
|% 2,82
|
|FROTO
|302,90
|1.315.075.642
|% 6,28
|
|TUPRS
|267,20
|1.083.251.888
|% 3,85
|
|EKGYO
|3,09
|753.756.128
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|317.722.593
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|782.520.692
|% 1,94
|
|ODAS
|3,73
|458.340.789
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,60
|1.051.971.002
|% 1,06
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9127
|17,9208
|% -0,01
|
|Euro
|18,2447
|18,2622
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,6036
|21,7119
|% -0,78
|
|Frank
|18,6642
|18,7766
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7549
|4,7788
|% -0,11
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|3,65
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.736
|6.802
|-32,00
|
|Yarım
|3.282
|3.325
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.662
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,00
|
Seans Raporu
17:31
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17:46GUBRF
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17:42ASUZU
Yüzde 5.91 oranında artışla 260.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 551, 508 adet işlem