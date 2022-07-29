***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:46
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2022 / 1. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049368
BIST
17:342.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 48,33
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.592
En Düşük
2.539
17:3417,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:3418,2549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:341.012,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.012,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:32
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.232.837
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.140.213
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.880.992
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.542.590
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.899.684
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|SNGYO
|5,99
|92.077.249
|% -8,83
|
|THYAO
|50,35
|2.667.449.226
|% 1,31
|
|SASA
|44,40
|1.743.055.694
|% 6,32
|
|SISE
|21,86
|1.540.424.855
|% 2,92
|
|FROTO
|302,90
|1.316.316.680
|% 6,28
|
|TUPRS
|266,90
|1.087.899.366
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,09
|754.400.885
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|330.913.589
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,74
|788.097.952
|% 2,16
|
|ODAS
|3,72
|458.873.191
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,60
|1.052.450.282
|% 1,06
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9104
|17,9238
|% 0,01
|
|Euro
|18,2365
|18,2524
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,6081
|21,7164
|% -0,76
|
|Frank
|18,6651
|18,7775
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7567
|4,7806
|% -0,07
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.731
|6.796
|-38,00
|
|Yarım
|3.280
|3.322
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,83
|
Seans Raporu
17:32
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17:47GUBRF
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