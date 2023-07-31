***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 11:38
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Açıklamalar
2023 / 1. Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177096
BIST
'
12:337.238
En Düşük
|Değişim
|: 2,42%
|| 170,69
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3326,9624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0859
|Açılış
|: 26,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3329,7576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1197
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:331.695,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.695,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:33
|SMRTG
|64,35
|554.151.570
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|61.226.803
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.729.325
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.404.163
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|663.277.823
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|245.290.795
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|177.352.813
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.157.719
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,40
|5.092.035.747
|% 5,04
|
|ASTOR
|110,80
|4.635.677.694
|% 9,38
|
|THYAO
|235,40
|4.061.394.798
|% 0,17
|
|YKBNK
|14,17
|3.621.735.315
|% 1,58
|
|KCHOL
|136,20
|3.098.189.190
|% 1,49
|
|YKBNK
|14,17
|3.621.735.315
|% 1,58
|
|ZOREN
|4,27
|846.059.775
|% 5,17
|
|SKBNK
|3,15
|471.908.964
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,59
|1.280.061.860
|% 1,06
|
|ISCTR
|15,23
|2.060.199.388
|% 1,20
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9569
|26,9624
|% 0,32
|
|Euro
|29,7513
|29,7576
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,5548
|34,7281
|% 0,38
|
|Frank
|30,8832
|31,0693
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1700
|7,2060
|% 0,37
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,09
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,05
|
|Cumhuriyet
|11.269
|11.439
|-57,00
|
|Tam
|11.039
|11.120
|-23,00
|
|Yarım
|5.524
|5.586
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|