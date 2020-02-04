***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2020 18:47
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817051
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0094
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0196
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05298,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -5,13
|Açılış
|: 298,31
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7611
|7,8000
|% 0,13
|
|Frank
|6,1390
|6,1759
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5877
|1,5957
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-25,64
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|0,70
|
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