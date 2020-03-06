***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 09:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824830
BIST
10:06112.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 229,72
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.051
En Düşük
111.528
10:066,0890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0246
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
10:066,8380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0311
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
10:06327,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,97
|Açılış
|: 327,23
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|1.962.143
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,50
|4.132.802
|% 13,64
|
|NATEN
|20,16
|15.069.298
|% 8,15
|
|ARMDA
|20,90
|18.197
|% 7,73
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|ALARK
|4,86
|1.728.282
|% -10,00
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|IZMDC
|9,50
|10
|% -6,86
|
|ALYAG
|0,72
|33.482
|% -4,00
|
|DARDL
|5,24
|115.448
|% -3,85
|
|THYAO
|11,79
|87.025.694
|% 0,68
|
|EREGL
|8,92
|50.698.375
|% 1,94
|
|ASELS
|30,28
|38.699.935
|% 0,00
|
|GARAN
|10,20
|29.822.731
|% -0,97
|
|YKBNK
|2,52
|16.827.015
|% -0,40
|
|KARSN
|1,92
|15.973.544
|% 0,52
|
|THYAO
|11,79
|87.025.694
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,52
|16.827.015
|% -0,40
|
|EREGL
|8,92
|50.698.375
|% 1,94
|
|OZGYO
|1,84
|9.668.742
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8666
|7,9061
|% -0,44
|
|Frank
|6,4175
|6,4562
|% -0,30
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-1,92
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,58
|49,58
|-0,41
|