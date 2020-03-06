***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 09:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824831
BIST
11:03110.259
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -1.556,15
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
110.249
11:036,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0236
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
11:036,8487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0204
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
11:03327,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,18
|Açılış
|: 327,82
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|5.916.244
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|3.624.068
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,08
|48.724.303
|% 9,95
|
|UTPYA
|5,31
|915.826
|% 9,48
|
|BURCE
|8,35
|9.865.685
|% 9,44
|
|OSMEN
|6,04
|806
|% -9,85
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,03
|7.276.097
|% -8,62
|
|GRNYO
|1,52
|373.357
|% -7,88
|
|METUR
|1,54
|129.234
|% -7,78
|
|THYAO
|11,55
|318.364.626
|% -1,37
|
|EREGL
|9,00
|198.272.604
|% 2,86
|
|ASELS
|29,88
|186.770.261
|% -1,32
|
|GARAN
|10,14
|121.147.879
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,46
|109.792.564
|% -2,77
|
|ODAS
|2,11
|105.369.418
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,46
|109.792.564
|% -2,77
|
|KARSN
|1,89
|74.156.377
|% -1,05
|
|THYAO
|11,55
|318.364.626
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,45
|36.801.380
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8862
|7,9257
|% -0,19
|
|Frank
|6,4336
|6,4724
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6196
|1,6278
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,02
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,48
|49,48
|-0,51
|