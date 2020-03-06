***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 09:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824833
BIST
09:55111.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -161,36
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
111.654
En Düşük
111.654
09:556,0897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
09:556,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
09:55328,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,83
|Açılış
|: 328,17
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8755
|7,9150
|% -0,33
|
|Frank
|6,4186
|6,4573
|% -0,28
|
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,60
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-0,32
|