***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 09:53
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Şubat 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824834
BIST
10:23111.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -377,61
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
111.103
10:236,0995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0141
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
10:236,8535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
10:23327,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,61
|Açılış
|: 327,39
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|5.503.143
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|2.519.555
|% 14,94
|
|ARMDA
|20,90
|18.197
|% 7,73
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|BURCE
|8,17
|6.748.618
|% 7,08
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|AYCES
|10,20
|146.628
|% -4,58
|
|GYHOL
|19,97
|462.463
|% -4,54
|
|ALYAG
|0,72
|33.482
|% -4,00
|
|DARDL
|5,24
|115.448
|% -3,85
|
|THYAO
|11,57
|231.150.983
|% -1,20
|
|EREGL
|8,98
|149.173.480
|% 2,63
|
|ASELS
|29,94
|111.413.596
|% -1,12
|
|GARAN
|10,18
|80.988.631
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,48
|55.100.333
|% -1,98
|
|ODAS
|2,13
|49.745.209
|% -0,47
|
|KARSN
|1,90
|44.236.285
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,48
|55.100.333
|% -1,98
|
|THYAO
|11,57
|231.150.983
|% -1,20
|
|EREGL
|8,98
|149.173.480
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8733
|7,9128
|% -0,36
|
|Frank
|6,4178
|6,4564
|% -0,29
|
|Riyal
|1,6174
|1,6255
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,06
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,52
|49,52
|-0,47
|