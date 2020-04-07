***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2020 10:14
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mart 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835638
BIST
11:2594.049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 1.977,83
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
11:256,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0380
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7883
En Düşük
6,6989
11:257,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3397
En Düşük
7,2810
11:25357,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,18
|Açılış
|: 357,82
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|9,90
|1.428.179
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|2.936.981
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,42
|106.581.868
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.834.336
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|113.911
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|RALYH
|7,08
|370.101
|% -2,07
|
|GARAN
|7,98
|336.473.873
|% 2,84
|
|THYAO
|9,46
|325.130.207
|% 3,16
|
|ASELS
|24,20
|250.138.382
|% 2,11
|
|PGSUS
|39,84
|245.150.959
|% 8,79
|
|SASA
|9,67
|205.819.474
|% 4,43
|
|YKBNK
|1,91
|141.707.564
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|55.639.878
|% 1,89
|
|TSKB
|0,95
|45.451.432
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,21
|56.410.583
|% 2,54
|
|GSRAY
|2,42
|106.581.868
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2682
|8,3096
|% 0,07
|
|Frank
|6,8788
|6,9203
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7821
|1,7911
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.656
|-6,86
|
|Altın Gr.
|357
|357
|-4,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,23
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
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|B. Petrol
|33,56
|33,56
|0,51
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