***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:37
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843350
BIST
14:5598.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 324,62
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
14:557,2006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1272
14:557,7813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,7037
14:55393,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,07
|Açılış
|: 393,37
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.948.041
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.268.489
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|496.294
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,94
|13.410.678
|% -8,40
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,08
|17.019.903
|% -5,35
|
|INFO
|5,79
|6.951.326
|% -4,30
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,61
|1.026.199.612
|% 5,24
|
|GARAN
|8,05
|526.434.062
|% -0,25
|
|THYAO
|10,65
|474.633.963
|% 0,85
|
|SASA
|9,35
|438.795.847
|% 4,24
|
|PETUN
|22,12
|369.613.879
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,61
|1.026.199.612
|% 5,24
|
|YKBNK
|2,12
|206.808.814
|% 0,47
|
|GUSGR
|3,15
|309.060.416
|% -1,25
|
|PETKM
|3,60
|292.848.506
|% 0,84
|
|DGKLB
|1,84
|124.088.553
|% 3,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9064
|8,9511
|% 0,53
|
|Frank
|7,3849
|7,4294
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9209
|1,9305
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,85
|
|Altın Gr.
|394
|394
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.577
|27,70
|
|Tam
|2.599
|2.644
|28,40
|
|Yarım
|1.268
|1.292
|13,90
|
|Çeyrek
|632
|646
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|31,59
|31,59
|1,87
|
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