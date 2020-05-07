***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:37
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843351
BIST
15:5699.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 485,09
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:567,1817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:567,7699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:56391,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,68
|Açılış
|: 391,98
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|5,72
|2.339.257
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|521.767
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.963.403
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.770
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,88
|19.406.436
|% -8,66
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,06
|19.387.057
|% -5,54
|
|MAALT
|72,00
|12.668.269
|% -4,64
|
|RAYSG
|7,52
|47.568.592
|% -3,96
|
|KRDMD
|2,65
|1.174.593.591
|% 6,85
|
|GARAN
|8,09
|926.228.013
|% 0,25
|
|THYAO
|10,69
|550.785.517
|% 1,23
|
|SASA
|9,27
|489.168.758
|% 3,34
|
|PETUN
|22,12
|370.083.177
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,65
|1.174.593.591
|% 6,85
|
|YKBNK
|2,14
|268.353.863
|% 1,42
|
|GARAN
|8,09
|926.228.013
|% 0,25
|
|GUSGR
|3,18
|326.504.144
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|334.322.161
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8327
|8,8770
|% -0,30
|
|Frank
|7,3240
|7,3681
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9043
|1,9139
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,64
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.558
|9,30
|
|Tam
|2.577
|2.625
|9,50
|
|Yarım
|1.258
|1.283
|4,70
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|31,68
|31,68
|1,96
|
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