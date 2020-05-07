***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:37
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843355
BIST
15:5499.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 517,29
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:547,1801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:547,7614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:54391,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,45
|Açılış
|: 391,26
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.962.677
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,92
|19.198.789
|% -8,49
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,04
|19.277.486
|% -5,73
|
|MAALT
|72,00
|12.536.075
|% -4,64
|
|PKENT
|163,00
|463.660
|% -4,12
|
|KRDMD
|2,65
|1.172.747.833
|% 6,85
|
|GARAN
|8,09
|926.056.767
|% 0,25
|
|THYAO
|10,68
|549.741.819
|% 1,14
|
|SASA
|9,29
|488.148.826
|% 3,57
|
|PETUN
|22,12
|370.077.537
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,65
|1.172.747.833
|% 6,85
|
|YKBNK
|2,14
|268.152.853
|% 1,42
|
|GARAN
|8,09
|926.056.767
|% 0,25
|
|GUSGR
|3,18
|326.301.553
|% -0,31
|
|PETKM
|3,60
|334.155.208
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8354
|8,8797
|% -0,27
|
|Frank
|7,3239
|7,3680
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9043
|1,9139
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,52
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|3,00
|
|Tam
|2.571
|2.618
|3,00
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|1,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,09
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|31,65
|31,65
|1,93
|
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