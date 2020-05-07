***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2020 14:37
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Nisan 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843352
BIST
17:2098.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 111,41
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:207,1777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0215
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:207,7621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:20392,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,28
|Açılış
|: 392,58
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|135.780.225
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.140.745
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.971.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,84
|23.501.131
|% -8,84
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,82
|24.979.807
|% -7,79
|
|RAYSG
|7,38
|53.486.921
|% -5,75
|
|MAALT
|71,75
|16.463.308
|% -4,97
|
|KRDMD
|2,64
|1.254.891.428
|% 6,45
|
|GARAN
|8,04
|1.070.852.526
|% -0,37
|
|THYAO
|10,63
|592.729.687
|% 0,66
|
|SASA
|9,16
|573.203.128
|% 2,12
|
|TSPOR
|5,49
|396.507.671
|% 5,58
|
|KRDMD
|2,64
|1.254.891.428
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,12
|301.877.599
|% 0,47
|
|GARAN
|8,04
|1.070.852.526
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,15
|339.801.866
|% -1,25
|
|PETKM
|3,58
|371.178.122
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8068
|8,8509
|% -0,59
|
|Frank
|7,3293
|7,3734
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|12,06
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.561
|12,00
|
|Tam
|2.579
|2.628
|12,20
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,90
|
|Çeyrek
|627
|642
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|30,84
|30,84
|1,12
|
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