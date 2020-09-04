***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2020 14:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Ağustos 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873298
BIST
15:511.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:517,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4566
En Düşük
7,4158
15:518,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:51462,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,29
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:49
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|SAYAS
|5,72
|19.961.736
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.290.377
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.684.027
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|124.519.381
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.701.420
|% -6,46
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|FENER
|35,52
|686.096.522
|% 4,10
|
|ASELS
|16,94
|603.364.689
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|443.248.830
|% 0,89
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|KRDMD
|3,01
|403.798.869
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,74
|230.477.043
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,31
|295.703.119
|% 6,94
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4518
|7,4556
|% 0,31
|
|Euro
|8,8001
|8,8130
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,8356
|9,8849
|% -0,02
|
|Frank
|8,1301
|8,1791
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9791
|1,9890
|% 0,20
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-1,92
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|9,36
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,53
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,05
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,12
|