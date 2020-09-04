***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2020 14:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873299
BIST
15:551.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:557,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4569
En Düşük
7,4158
15:558,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:55461,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 461,77
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SAYAS
|5,72
|19.962.474
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|104.279.459
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.691.508
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|124.617.712
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,15
|88.920.517
|% -6,25
|
|SISE
|6,31
|1.924.681.847
|% 4,13
|
|FENER
|35,54
|687.251.570
|% 4,16
|
|ASELS
|16,97
|610.689.282
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,54
|577.720.417
|% -3,01
|
|GARAN
|6,83
|449.332.143
|% 1,04
|
|SISE
|6,31
|1.924.681.847
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,54
|577.720.417
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,00
|410.181.843
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,75
|235.989.455
|% 1,74
|
|GSDHO
|2,32
|298.997.578
|% 7,41
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4539
|7,4553
|% 0,30
|
|Euro
|8,8065
|8,8084
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,8401
|9,8894
|% 0,02
|
|Frank
|8,1338
|8,1828
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% 0,24
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-2,42
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|-0,86
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,41
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,09
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 223
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16:04XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 627.00 milyon TL de
-
15:59XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 376.00 milyon TL de
-
15:59SONME
Yüzde 4.69 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 675 adet işlem
-
15:58SONME
Yüzde 4.77 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 211 adet işlem