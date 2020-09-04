***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.09.2020 14:39
***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Ağustos 2020 Aylık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873300
BIST
14:321.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:327,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:328,8113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:32463,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,47
|Açılış
|: 463,74
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,60
|14.443.723
|% 9,98
|
|PEKGY
|12,78
|82.452.969
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.197.927
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|116.477.426
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|INTEM
|19,02
|9.979.681
|% -6,49
|
|SISE
|6,18
|1.062.717.138
|% 1,98
|
|FENER
|35,80
|637.319.233
|% 4,92
|
|GSRAY
|3,61
|526.697.425
|% -1,10
|
|ASELS
|16,90
|513.526.495
|% 0,00
|
|GARAN
|6,80
|384.090.366
|% 0,59
|
|SISE
|6,18
|1.062.717.138
|% 1,98
|
|GSRAY
|3,61
|526.697.425
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,74
|213.677.625
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,31
|267.077.935
|% 6,94
|
|KRDMD
|2,98
|315.078.274
|% 0,34
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4357
|7,4418
|% 0,12
|
|Euro
|8,8048
|8,8110
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,8492
|9,8986
|% 0,11
|
|Frank
|8,1354
|8,1845
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,11
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|7,68
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|4,00
|
|Tam
|3.065
|3.143
|7,59
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,68
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,83
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|44,35
|44,35
|0,28
|
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